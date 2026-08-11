Bruselas destaca la necesidad de proteger siempre las fronteras exteriores de la UE

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Bruselas, 11 ago (EFE).- La Comisión Europea (CE) evitó este martes pronunciarse sobre la posibilidad de que el 15 de agosto se produzca una nueva entrada masiva de migrantes a la ciudad autónoma española de Ceuta desde Marruecos, y destacó la necesidad de mantener la protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea (UE) «cualquier día del año».

«Desde nuestro punto de vista, no se trata de una fecha concreta. Consideramos que proteger nuestras fronteras exteriores es algo que debemos hacer cualquier día del año y en cualquier momento», dijo el portavoz comunitario de Interior, Guillaume Mercier, preguntado por el posible nuevo intento de entrada masiva en esa fecha.

En las redes sociales de Marruecos circulan llamamientos a intentar una nueva entrada masiva en Ceuta y Melilla el próximo día 15, pese al fuerte despliegue policial marroquí en la frontera con ambas ciudades autónomas españolas y en un contexto preelectoral y de crecientes críticas a la gestión migratoria del país norteafricano.

El portavoz comunitario manifestó hoy que es necesario garantizar que las fronteras de la UE cuenten «con un sistema sólido para protegerlas» y que acontecimientos como el sucedido hace dos semanas sirvan de aprendizaje «para reforzar aún más la infraestructura y luchar contra los traficantes» de seres humanos, a los que tanto el Gobierno de España como Bruselas culpan de la entrada de más de 80.000 migrantes los pasados 30 y 31 de julio.

«Así pues, no se trata de un solo día. Es algo que hacemos todos los días y que seguimos haciendo», añadió.

Este lunes, el comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, mantuvo conversaciones con las agencias europeas de fronteras, (Frontex, que cuenta con 30 trabajadores en Ceuta), policial (Europol) y de asilo (EUAA).

La comunicación estuvo dirigida a hacer balance de la situación y analizar en qué ámbitos se puede prestar apoyo, así como debatir formas para evitar este tipo de situaciones en el futuro.

No se discutió sobre un hipotético respaldo sobre el terreno a España, ya que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no ha formulado por ahora ninguna solicitud en este sentido, según confirmaron a EFE fuentes comunitarias. EFE

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