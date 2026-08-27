The Swiss voice in the world since 1935
Feed personalizado

Inicie sesión para añadir temas a su contenido personalizado.

Inscríbase ahora
Lista de favoritos

Inicie sesión para añadir artículos a su lista.

Inscríbase ahora
Democracia suiza
Guerras de información
Democracia digital
Elecciones globales
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Carlos III expresa sus «profundas condolencias» por la devastadora riada en Nepal

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Londres, 27 ago (EFE).- El rey Carlos III del Reino Unido expresó este jueves sus «más profundas condolencias» a los afectados por la «devastadoras» inundaciones repentinas en Nepal, que hasta ahora han dejado un saldo de 362 muertos y unos 1.400 desaparecidos, entre ellos 30 británicos.

«Mi esposa y yo estamos profundamente consternados al conocer la noticia de las devastadoras inundaciones que han afectado a la frontera entre Nepal y China», señaló el monarca en un comunicado.

Agregó que muchos británicos mantienen vínculos «fuertes, profundos y personales» con la zona castigada por la riada.

«Expresamos nuestras más profundas condolencias a todos aquellos que han perdido de manera trágica a sus seres queridos y compartimos el profundo pesar de las muchas familias que aguardan con ansiedad noticias sobre amigos y parientes», subrayó en su nota.

El jefe del Estado británico resaltó que sus pensamientos están con las familias de los policías y miembros de las Fuerzas Armadas que han perdido la vida mientras trabajan al servicio de los demás.

«Expresamos -indicó- nuestro más profundo agradecimiento a quienes han respondido de manera desinteresada al participar en las labores de rescate. Nuestros pensamientos y oraciones están especialmente con todos los afectados y, como siempre, el Reino Unido está dispuesto a brindar apoyo a quienes lo necesiten», puntualiza la nota, que lleva la firma de Carlos R (rey).

El Reino Unido ha ofrecido 5 millones de libras (5,8 millones de euros) para ayudar al gobierno de Nepal tras la riada. EFE

vg/fjo/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal de la Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR