Carlos III expresa sus «sinceras condolencias» a Noruega por la muerte de Harald V

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Londres, 28 ago (EFE).- El rey británico Carlos III expresó este viernes las «más profundas y sinceras condolencias» a la familia real noruega tras el fallecimiento de su «querido primo» Harald V.

«Con la más profunda tristeza, mi esposa (la reina Camila) y yo hemos recibido la noticia del fallecimiento de mi querido primo, el rey Harald V de Noruega. Durante 35 años, el rey Harald sirvió a su pueblo con una dedicación inquebrantable, guiando a Noruega a través de tiempos de grandes cambios con calidez y humildad», señaló el mensaje divulgado por Carlos III, primo segundo de Harald V.

Resaltó que mientras Noruega lamenta a una «figura imponente», toda su familia se une para recordar a un «pariente y amigo muy querido, cuya bondad, compasión y profundo sentido del deber» trascendieron con el paso de las décadas.

«El Reino Unido y Noruega comparten vínculos históricos y familiares especialmente estrechos. El Reino Unido fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Noruega y establecer relaciones diplomáticas en 1905», subrayó.

Estos lazos «especiales» se vieron aún más fortalecidos durante la Segunda Guerra Mundial, «contribuyendo a estrechar la unión entre nuestros dos países», escribió Carlos III.

«La Reina y yo expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la reina Sonia y a toda su familia, al tiempo que el Reino Unido comparte el duelo de Noruega ante una pérdida tan dolorosa», termina el mensaje del monarca firmado Carlos R (rey). EFE

vg/jgb