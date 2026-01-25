Carta del Gobierno Trump pidiendo listas de votantes en Minesota enfurece a los demócratas

3 minutos

Washington, 25 ene (EFE).- Una carta enviada por la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, exigiendo a las autoridades de Minesota que entregue sus listas de votantes para «poner fin al caos» tras la muerte de un hombre a manos de agentes federales de inmigración en ese estado ha deparado este domingo duras críticas por parte de políticos demócratas.

El senador por Arizona Rubén Gallego criticó hoy en X la misiva y consideró, al igual que otros compañeros de partido, que el Gobierno del presidente Donald Trump está tratando de alterar los censos con la vista puesta en las legislativas de medio mandato que se celebran en noviembre.

«Pam Bondi envió una carta a las autoridades de Minnesota diciendo: entreguen los registros de votantes o el ICE (siglas en inglés de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) no cederá. Eso es una extorsión. Están usando el miedo para obtener información sobre los votantes. En EE.UU. no se puede recurrir a la intimidación para interferir en nuestras elecciones», escribió Gallego.

Chris Murphy, senador demócrata por Connecticut, dijo también en X que la carta, que sugiere que las redadas a gran escala con migrantes en Minesota terminarán si el estado cumple con la exigencias de Bondi, demuestra que la operación lanzada por el Gobierno Trump contra Minéapolis en las últimas semanas «nunca ha tenido que ver con la seguridad ni con la inmigración».

«Es un pretexto para que Trump manipule las elecciones en los estados clave», afirma Murphy.

La carta enviada ayer por Bondi exige también compartir todos los datos de Minesota sobre los programas de asistencia federal, como el sanitario Medicaid o los del Servicio de Alimentos y Nutrición, y rescindir las políticas de las ciudades santuario, aquellas que, como Saint Paul y Mineápolis (las mayores del estado), limitan la cooperación en inmigración con Washington.

Las redadas a gran escala en Mineápolis fueron ordenadas por el Gobierno de Trump a principios de enero, cuando el documental de un ‘youtuber’ conservador puso de nuevo en el foco casos de fondos federales malversados por guarderías gestionadas por miembros de la comunidad somalí.

El propio Trump ha cargado e insultado directamente tanto a Somalia como a la comunidad somalí, pero también ha asegurado que considera que existió un fraude electoral en Minesota, donde perdió en las presidenciales de 2016, 2020 y 2024.

En el marco de las redadas en Mineápolis, agentes de inmigración abatieron ayer a tiros a Alex Pretti, enfermero de 37 años, en lo que supone el segundo incidente de este tipo en menos de tres semanas en Mineápolis, donde el pasado 7 de enero una mujer, Renee Good, murió a causa de los disparos de un funcionario del ICE. EFE

asb/rf