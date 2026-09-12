Casi 300 detenidos en las protestas por el aniversario del golpe de Estado en Chile

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Santiago de Chile, 12 sep (EFE).- Un total de 284 personas fueron detenidas en las múltiples protestas registradas en Chile por el 53 aniversario del golpe de Estado de 1973, informó este sábado el Gobierno.

«La delincuencia se toma la fecha o excusa que sea para desafiar a la autoridad, el orden y la seguridad. Este 11 de septiembre y en su víspera, tuvimos 34 % menos eventos violentos a nivel nacional y 80 % más detenidos que en 2025: 284 en total, entre ellos 16 extranjeros y 31 menores de edad», publicó en X el ministro chileno de Seguridad, Martín Arrau.

«Manifestarse pacíficamente es un derecho. Quemar, levantar barricadas, destruir y atacar a Carabineros, no», subrayó.

Miles de chilenos a lo largo de todo el país participaron durante la jornada de ayer en distintos actos conmemorativos en sitios de memoria y espacios públicos, con una asistencia multitudinaria en lugares emblemáticos como el Estadio Nacional y Londres 38, el pleno centro de la capital.

El presidente chileno, José Antonio Kast, reconocido partidario del régimen dictatorial, decidió no realizar conmemoraciones oficiales para homenajear a las víctimas del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990), un hecho inédito desde el retorno de la democracia en 1990.

La posición del Gobierno fue duramente criticada por la oposición, que acusó al Ejecutivo de querer borrar la memoria histórica del país. EFE

ssb/fpa