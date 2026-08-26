Casi 400 peregrinos quedan sin contacto en Nepal tras una riada en la frontera con China

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Katmandú, 26 ago (EFE).- Casi 400 peregrinos que se encontraban en Nepal camino de cruzar hacia el Kailash Mansarovar Yatra, en el Tíbet (China), permanecen este miércoles sin contacto después de que una riada repentina golpeara varias localidades y dañara carreteras y otras infraestructuras en la frontera entre ambos países.

El director general de la compañía Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, dijo a EFE que 390 peregrinos, entre ellos 93 nepalíes, tenían previsto cruzar este miércoles la frontera hacia el Tíbet.

«La mayoría son indios. Sus identidades aún no han sido verificadas», afirmó. EFE

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