Central sindical critica las medidas del Ejecutivo ante paros en el Puerto de Montevideo

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Montevideo, 12 sep (EFE).- La central sindical PIT-CNT criticó la decisión del Ejecutivo uruguayo de obligar a que en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) del Puerto de Montevideo hayan determinados servicios mínimos que garanticen el funcionamiento por entender que estas «se parecen mucho a una situación normal de trabajo».

Así lo dijo este sábado a la Agencia EFE el presidente del PIT-CNT (Plenario Intersindical de Trabajadores – Convención Nacional de Trabajadores), Marcelo Abdala, al ser consultado por la resolución tomada el viernes por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ante un conflicto que tuvo varios paros en el correr del año.

La medida tomada por el Ejecutivo indica que deberá haber servicio en el muelle de carga y descarga de buques y en la recepción de contenedores llenos y vacíos de importación y exportación con una determinada cantidad de trabajadores en los diferentes puestos.

«Nosotros tenemos una visión critica de la magnitud que establece el Poder Ejecutivo en esa guardia mínima, porque en muchos casos, según nos trasladan los trabajadores de TCP, se parece mucho a una situación de trabajo normal», dijo Abdala.

Y remarcó: «Con la magnitud de la guardia definida para la mayoría de las embarcaciones, que no son grandes portacontenedores, que son embarcaciones más pequeñas, esa guardia significa casi trabajo normal».

El conflicto, que suma más de 30 días de paralizaciones en lo que va del año, tiene su origen en la renovación de un convenio colectivo para los 550 funcionarios de la terminal (perteneciente en un 80 % al operador de servicios logísticos belga Katoen Natie y en el restante 20 % a la Administración Nacional de Puertos), después de que el acuerdo anterior perdiera vigencia.

Entre sus reclamos, el sindicato denuncia que el personal no percibe un incremento salarial por encima de los mínimos fijados desde hace más de 20 años y que hay atrasos «en las obras prometidas para posicionar al Puerto de Montevideo como un ‘hub regional’, derivando en un deterioro del servicio que afecta el posicionamiento del país».

Por su parte, la empresa asegura haber presentado recientemente «una propuesta cuyos avances fueron valorados por la asamblea de trabajadores» y haber incorporado «nuevas mejoras» a los planteos del sindicato, por lo que rechaza «las afirmaciones que le atribuyen falta de buena fe o una negativa a negociar».

Según la Confederación de Cámaras Empresariales, los paros en la terminal de contenedores generaron pérdidas al país que ascienden a decenas de millones de dólares.

Esta semana, la empresa pidió al Gobierno que decrete la esencialidad en el puerto, medida que no permitiría que los trabajadores puedan parar.

Para Abdala, la esencialidad «no hubiera correspondido» y hubiese tenido «consecuencias nefastas» para la parte trabajadora en la negociación. EFE

scr/gpv