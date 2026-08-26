Cerveceros belgas dicen «no» a las advertencias sobre el alcohol en anuncios de bebidas

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Bruselas, 26 ago (EFE).- La Federación de Cerveceros Belgas denunció este miércoles el plan del Gobierno federal para endurecer las normas sobre publicidad del alcohol, en particular la idea de obligar a incluir en toda la publicidad de bebidas alcohólicas la referencia «el alcohol es perjudicial para la salud», y lamentó que Bélgica no defienda su patrimonio cultural.

Esa federación publicó hoy una carta abierta en la que critica que se modifique el mensaje de advertencia sanitaria de «el abuso del alcohol es perjudicial para la salud» a «el alcohol es perjudicial para la salud». La advertencia sanitaria deberá aparecer en todos los anuncios de bebidas alcohólicas, pero no será obligatoria en las etiquetas ni en los envases.

Este discurso «ya no distingue entre abuso y consumo responsable», afirmó la federación en un comunicado.

«Mientras Francia defiende su vino como patrimonio cultural e Italia protege con orgullo su jamón de Parma, Bélgica opta por señalar con el dedo su propio patrimonio y su orgullo nacional. Como si ahora hubiera que justificarse por compartir una cerveza entre amigos», dice la carta, ya firmada por 1.500 personas, incluidos chefs, políticos y dirigentes de organizaciones empresariales.

Al adoptar la futura legislación, alertan alrededor de cien cerveceros, Bélgica «se convertiría en uno de los primeros países del mundo donde la cerveza sería calificada explícitamente como perjudicial».

También lamentan la estigmatización de los consumidores moderados y piden al Gobierno que suavice el endurecimiento previsto.

El pasado 27 de marzo, el Ejecutivo belga acordó también prohibir la distribución gratuita de alcohol junto con revistas y no permitir que los ‘influencers’ y los medios de comunicación que llegan a una gran audiencia joven promocionen las bebidas alcohólicas.

Esta intensificación de la lucha contra el alcohol se produce cuando Bélgica se prepara para celebrar, este otoño, el décimo aniversario de la inclusión de la cultura cervecera belga en la lista del patrimonio inmaterial de la UNESCO. EFE

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