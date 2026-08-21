Chile comienza la segunda fase con una nueva derrota

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Redacción deportes, 21 ago (EFE).- La selección femenina de Chile de hockey sobre césped comenzó la segunda fase del Mundial, en la que compite por los puestos del noveno al decimosexto, con una nueva derrota, esta vez ante Inglaterra (4-1) pese a adelantarse en el marcador.

Las ‘diablas’, que en la primera ronda tuvieron buenas actuaciones ante rivales poderosos pero acabaron con tan solo un punto producto de la igualada ante Australia (4-4), tardaron tan solo 3 minutos y 9 segundos en adelantarse en el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen (Países Bajos) por medio de Paula Valdivia.

Pero la alegría les duró poco a las jugadoras de Cristóbal Rodríguez, ya que a los 4.23 igualó el encuentro el conjunto inglés por medio de Lily Walker al transformar un penalti stroke, lo que dio alas a las europeas, que sentenciaron su victoria con dos dianas casi seguidas justo antes del descanso de Darcy Bourne (m.29 y 30).

Pese a fallar un penalti stroke Lily Walker a los 53 minutos, Lottie Bingham puso la guinda para inglaterra tres después.

La selección chilena, colista del grupo G con cero puntos, jugará ante Sudáfrica el segundo y último encuentro de esta fase el próximo domingo. EFE

jap/og