Chile moderniza con nueva plataforma la venta y reserva de boletos de trenes

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Santiago de Chile, 26 ago (EFE).- La empresa estatal EFE Trenes de Chile anunció este miércoles la implementación de una nueva plataforma que moderniza la venta de boletos, las reservas y la gestión de inventario, según un comunicado.

«Desarrollada por Sqills, filial de Siemens Mobility, S3 Passenger es una plataforma de Software como Servicio (SaaS) mejorada con IA para la gestión dinámica de precios, reservas e inventario para operadores ferroviarios y de autobuses de larga distancia», explicaron en el comunicado.

El proyecto moderniza la infraestructura digital de los principales servicios de EFE Trenes Central, entre ellos la línea Chillán, el servicio Talca-Constitución y los trenes turísticos.

La empresa detalló que «los nuevos servicios digitales ofrecen a los viajeros más opciones, flexibilidad y control sobre sus desplazamientos», y destacó que «el primer despliegue de la plataforma S3 Passenger en Sudamérica se ha completado en solo seis meses».

La plataforma está operativa desde el pasado 22 de julio y «proporciona a EFE Trenes las herramientas necesarias para situar la experiencia del viajero en el centro de su estrategia», expresaron.

«Esta nueva plataforma nos permite avanzar hacia un servicio más moderno e inclusivo, centrado en las necesidades de nuestros pasajeros», señaló Paula Fernández, directora de Pasajeros de EFE Trenes Central y responsable del proyecto de implantación de S3 Passenger.

La nueva plataforma ofrece múltiples opciones a los viajeros y autonomía para modificar reservas, solicitar asistencia cuando lo necesiten, añadir servicios adicionales como equipaje extra, viajar con mascotas o seleccionar asientos, entre otros.

«Con la implantación de S3 Passenger, EFE dispone de la agilidad operativa necesaria para ampliar sus servicios y responder a la creciente demanda de transporte ferroviario en Chile, contribuyendo a su objetivo de triplicar el número de pasajeros para 2030», afirmó Devina Pasta, CEO de Siemens Mobility Software.

La nueva solución también refuerza la inclusión y la accesibilidad, con espacios diseñados para necesidades específicas, incluidas zonas reservadas para usuarios de silla de ruedas, amplió el comunicado. EFE

mjr/seo