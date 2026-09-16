China abre su principal foro de Defensa con Oriente Medio y riesgos de la IA en la mira

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Pekín, 16 sep (EFE).- El ministro chino de Defensa, Dong Jun, inauguró este miércoles el Foro Xiangshan con un llamamiento a reforzar la gobernanza de la seguridad ante riesgos como la inteligencia artificial, antes de una sesión en la que los representantes de Arabia Saudí e Irán cruzaron reproches.

Dong pidió en su discurso «prepararse antes de que llueva» ante los riesgos derivados de la inteligencia artificial y otros ámbitos emergentes, y reclamó más diálogo e intercambio de experiencias para evitar problemas derivados de su posible militarización.

El titular de Defensa defendió además una visión de seguridad «cooperativa» frente al «viejo pensamiento» de suma cero, y sostuvo que las disputas deben resolverse mediante «diálogo político».

En un discurso sin menciones directas a Estados Unidos, Japón o Taiwán, Dong advirtió contra el «hegemonismo», el «militarismo» y el «revisionismo histórico», y criticó las prácticas de «formar camarillas» y «echar leña al fuego» en conflictos regionales.

Oriente Medio, presente

Oriente Medio concentró algunos de los cruces más directos de la jornada.

El príncipe saudí Turki Al-Faisal afirmó que la región atraviesa una «crisis muy grave» y acusó a Irán de no haber logrado un acomodo con sus vecinos que le permita actuar como un «Estado normal».

Turki señaló que Oriente Medio vive combates «intermitentes» entre Estados Unidos e Irán y advirtió de que el riesgo de una escalada violenta «sigue siendo real», en un momento marcado por el bloqueo del estrecho de Ormuz y la tensión en torno a Bab al Mandeb, dos pasos clave para el comercio marítimo y energético internacional.

El príncipe saudí acusó además a Teherán de apoyar a actores como Hizbulá en el Líbano y los hutíes en Yemen, y sostuvo que la preocupación de Riad no son solo sus programas nuclear y de misiles balísticos, sino lo que describió como su «falta de respeto a la soberanía de los Estados árabes», algunos de los cuales han sido blanco de ataques iraníes desde el estallido del conflicto en febrero.

La intervención de Turki y sus críticas a Teherán, pronunciadas en un panel en el que también participaba un alto representante militar iraní, generó murmullos entre los asistentes antes de la respuesta del general de brigada Mohammad Taghi Osanlou, responsable de Operaciones del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán.

Osanlou acusó a Washington y a Israel de eludir el Consejo de Seguridad de la ONU y de recurrir a una interpretación «ilegal» del concepto de defensa preventiva para atacar la soberanía y la integridad territorial de Irán.

El militar iraní sostuvo que esos ataques se produjeron «entre dos rondas de negociaciones» y defendió una arquitectura regional «inclusiva», basada en la no agresión, el respeto a la soberanía y la gestión de crisis.

La inauguración del foro coincide precisamente con la visita a China del canciller iraní, Abás Araqchí, quien se reunió este miércoles en Pekín con su homólogo chino, Wang Yi.

La cuestión de Ormuz volvió por la tarde en una sesión sobre seguridad de las rutas marítimas, en la que el académico chino Zhu Feng atribuyó la crisis a la «mala conducta» de EE.UU., pero precisó que Pekín no está de acuerdo con que Teherán utilice el estrecho como «activo estratégico».

«No se pueden secuestrar las rutas marítimas como si fueran un activo estratégico», señaló Zhu, mientras el profesor Zhang Xinjun sostuvo que Irán no tiene «autoridad ilimitada» para cerrar el estrecho.

«Contención» en el mar Meridional de China

El secretario general de la ASEAN, Kao Kim Hourn, pidió respeto al derecho internacional y contención militar en el mar Meridional de China, donde las reclamaciones territoriales chinas se superponen con las de varios países del Sudeste Asiático.

El ministro vietnamita de Defensa, Phan Van Giang, defendió acelerar la negociación de un Código de Conducta en esas aguas, donde se han registrado tensiones entre buques chinos y de países como Filipinas, que sea «eficaz, efectivo y viable».

El foro, que celebra su vigésimo aniversario, reúne en Pekín a expertos y delegados militares como la responsable estadounidense de Defensa para China, Cynthia «Xanthi» Carras, o el viceministro norcoreano de Defensa, Kim Kang Il.

En la inauguración, el subsecretario general de la ONU para Operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, advirtió de que el número de conflictos armados se encuentra en su nivel más alto desde 1945 y de que las nuevas tecnologías, incluidos los drones, están transformando los métodos de la guerra. EFE

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(foto) (vídeo)