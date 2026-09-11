China eleva las tarifas de visado a los japoneses en respuesta a la subida de Tokio

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Pekín, 11 sep (EFE).- China ha aumentado las tarifas de visado para los ciudadanos japoneses, hasta los 16.750 yenes (93 euros) en el caso de entrada única, una disposición que sigue a la decisión del Gobierno japonés de incrementar a partir de julio la tasa de expedición de visados extranjeros un 400 %.

La medida, ya anunciada por la Embajada de China en Japón, fue defendida este viernes por la portavoz del Ministerio de Exteriores del gigante asiático Mao Ning como una decisión basada en el principio de «reciprocidad».

La tarifa a partir del 14 de septiembre será de 16.750 yenes (93 euros) para un visado de entrada única, pero alcanza los 50.250 yenes (281 euros) en el caso de uno de entradas múltiples válido por un año.

Según la página web del Centro de Solicitud de Visados de China en Tokio, la tarifa de entrada única para ciudadanos japoneses era hasta ahora de 2.250 yenes (12 euros), lo que, según cálculos realizados por EFE, supondría un aumento del 644 %.

El Gobierno japonés informó en junio de que elevaría de 3.000 a 15.000 yenes (de 16 a 81 euros aproximadamente) la tasa de visados para entrada única, incluidos los de turistas, en el primer aumento de este tipo desde 1978, según informó la agencia de noticias nipona Kyodo.

Aunque el alza de las tarifas de visado japonesas no apunta explícitamente a los turistas chinos, inevitablemente pesará sobre las relaciones bilaterales, indicó entonces Chen Yang, investigador del Instituto Charhar, un centro de estudios con sede en Pekín, al diario hongkonés South China Morning Post.

Chen señaló que la medida podría llevar a los viajeros chinos, sensibles al precio, a reducir los viajes de corta duración o de primera visita, lo que dificultaría oportunidades cruciales para que los ciudadanos de a pie de ambos países se conozcan y desarrollen un entendimiento mutuo.

Si bien ambas medidas encarecen las tarifas de visado para los ciudadanos del otro país, la medida japonesa es de mayor calado ya que, en la práctica, los japoneses pueden entrar en China sin necesidad de esta gestión durante estancias de hasta 30 días, mientras que los chinos sí lo necesitan para entrar en Japón.

Tokio y Pekín mantienen una amplia disputa diplomática desde noviembre del año pasado, cuando la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, provocó la ira de Pekín al decir que un eventual ataque chino contra Taiwán podría suponer un riesgo a la supervivencia de Japón, lo que justificaría la intervención de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) japonesas.

El Gobierno chino reaccionó imponiendo una serie de represalias económicas contra Tokio, entre ellas una petición a sus ciudadanos de evitar los viajes al archipiélago. EFE

imh/ah