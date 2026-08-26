China moviliza cientos de efectivos y maquinaria para tareas de rescate tras la riada

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Pekín, 26 ago (EFE).- China movilizó este miércoles a cientos de efectivos y maquinaria pesada para las tareas de rescate tras la riada que golpeó el condado tibetano de Gyirong (suroeste), fronterizo con Nepal, mientras las autoridades no han divulgado cifras oficiales de muertos o desaparecidos en el lado chino.

Por su parte, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma (NDRC, principal órgano de planificación económica del país) anunció una partida de emergencia de 100 millones de yuanes (unos 14 millones de dólares) para apoyar la recuperación de infraestructuras y servicios básicos en las zonas afectadas.

Según la televisión estatal CCTV, las autoridades activaron una respuesta nacional de segundo nivel ante desastres y desplegaron 249 miembros de equipos de rescate contra incendios, además de 325 efectivos de compañías estatales especializadas en ingeniería y obras, acompañados de maquinaria para despejar carreteras y facilitar las operaciones.

Imágenes difundidas por la cadena mostraron excavadoras y otros vehículos trabajando sobre vías cubiertas por una capa de lodo y piedras que, según CCTV, alcanzaba aproximadamente 1,5 metros de espesor en algunos puntos.

Las labores se desarrollan además bajo condiciones meteorológicas adversas, con lluvias débiles en la zona y previsión de que continúen las precipitaciones durante los próximos dos días, mientras las temperaturas mínimas podrían caer por debajo de los 10 grados, recogió la prensa local.

Gyirong, situado en el suroeste de la prefectura tibetana de Shigatse, cuenta con unos 18.000 habitantes y se encuentra a una altitud media superior a los 4.000 metros, según la Oficina del Gobierno del condado.

A falta de un balance oficial chino, la agencia estatal Xinhua había informado de «múltiples víctimas y desaparecidos» después de que un flujo de lodo y rocas alcanzase la zona de Gyirong.

El área se encuentra en una región fronteriza del Tíbet en la que los desplazamientos de ciudadanos extranjeros están habitualmente sujetos a restricciones y permisos específicos y deben organizarse mediante agencias autorizadas, sin que ello permita descartar que pueda haber turistas foráneos entre los afectados.

En el lado nepalí, las autoridades contabilizaron al menos 16 muertos y 384 viajeros desaparecidos en el distrito de Rasuwa.

El Gobierno de Nepal atribuyó de forma preliminar la riada a un terremoto de magnitud 4,4 que habría provocado un gran deslizamiento de tierra y bloqueado el cauce del río Bhote Koshi, liberándose posteriormente la acumulación de agua. EFE

aa/rod