China pausa rescate en puesto fronterizo con Nepal por desborde de lago formado tras riada

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Pekín, 28 ago (EFE).- Las autoridades chinas suspendieron temporalmente este viernes parte de las operaciones de rescate en el condado tibetano de Gyirong después de que comenzara a desbordarse un lago formado aguas arriba tras la riada que golpeó una zona fronteriza entre el norte de Nepal y el suroeste del Tíbet.

La televisión estatal CCTV informó de que numerosos equipos de emergencia se concentraron en la entrada de la población de Laojiang, situada a unos siete kilómetros del paso fronterizo de Gyirong, a la espera de nuevas instrucciones ante el aumento del riesgo.

El lago, formado por la acumulación de lodo y rocas que bloqueó un cauce tras el desastre, se encuentra a más de diez kilómetros del paso y ya presenta desbordamientos, según el medio.

Datos recogidos en medios chinos durante las últimas horas sitúan el volumen de agua retenida por encima de los dos millones de metros cúbicos.

La acumulación está situada a unos 2.950 metros de altitud, cerca de 1.000 metros por encima del paso de Gyirong, por lo que las autoridades advirtieron de que una descarga repentina podría desencadenar nuevas crecidas o corrimientos de lodo aguas abajo.

El riesgo obligó a interrumpir las tareas mientras los equipos esperan instrucciones y continúan vigilando la evolución del embalse natural, cuya formación ya había provocado este jueves evacuaciones preventivas de localidades próximas.

El paso de Gyirong, uno de los cruces terrestres entre Nepal y la región del Tíbet, bajo control chino, quedó prácticamente arrasado y cubierto de lodo y escombros, según imágenes de cámaras de seguridad difundidas en redes sociales, con graves daños en los accesos, las comunicaciones y otras infraestructuras.

Las investigaciones apuntan al colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, a entre 5.200 y 5.500 metros de altitud, que arrastró rocas y otros materiales hasta convertirse en una avalancha de lodo que alcanzó el puesto fronterizo.

En Nepal, la Policía elevó este viernes a 469 los muertos confirmados por la riada, mientras las autoridades chinas mantienen por ahora en tres los fallecidos y en 558 las personas sin localizar en Gyirong, entre ellas 260 extranjeras. EFE

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