China pide a EE.UU. levantar el bloqueo a Cuba y dice que «muchos países» lo reclaman

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Pekín, 21 abr (EFE).- China instó este martes a Estados Unidos a levantar el embargo a Cuba y aseguró que «muchos países» reclaman el fin de las sanciones contra la isla, en un momento de creciente presión internacional para aliviar la situación en el país caribeño.

El portavoz de Exteriores Guo Jiakun señaló hoy en rueda de prensa que también «personas de distintos sectores en Estados Unidos» se oponen al «bloqueo» y pidió a Washington «escuchar estas llamadas justas».

El portavoz añadió que el Gobierno estadounidense debe «poner fin de inmediato» al embargo, las sanciones y «cualquier forma de coerción y presión» contra Cuba.

Guo reiteró además que China está dispuesta a trabajar con otras partes para «apoyar firmemente a Cuba en la salvaguardia de su soberanía y seguridad nacionales» y oponerse a la «injerencia externa».

Las declaraciones se producen después de que España, México y Brasil pidieran en un comunicado conjunto respeto a la «integridad territorial» de Cuba y abogaran por aliviar la situación en la isla, en medio de su actual crisis.

China ha reiterado en los últimos meses su oposición a las sanciones unilaterales contra Cuba y ha expresado su respaldo a la isla en distintos ámbitos, en línea con su postura de rechazo a las medidas coercitivas unilaterales. EFE

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