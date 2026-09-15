China refuerza las restricciones de salida del territorio por motivos de seguridad

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China impuso este martes restricciones a los desplazamientos, incluida la prohibición temporal de salida del territorio nacional, de personas consideradas susceptibles de poner en riesgo la «seguridad industrial o tecnológica» del país.

Los ciudadanos que infrinjan la normativa relativa a las importaciones y exportaciones de tecnología podrán tener prohibido salir de China, indicó el Consejo de Estado.

Quienes participen en actividades ilegales en el extranjero podrán ser «objeto de una prohibición de salida del territorio durante un período de seis meses a tres años a partir de la fecha de su regreso a China».

China y Estados Unidos están inmersos en una carrera tecnológica y, desde hace varios meses, cada uno acusa al otro de apropiarse de las capacidades de modelos de inteligencia artificial desarrollados en su territorio.

Las nuevas normas, publicadas por primera vez en julio pero que entraron en vigor este martes, fueron elaboradas para «preservar la soberanía nacional, la seguridad y los intereses de desarrollo», según el Consejo de Estado.

Sin embargo, analistas advierten que las normas otorgan al gobierno un «amplio margen de maniobra».

Las actividades relacionadas con la seguridad y las delictivas «pueden definirse de forma vaga y redefinirse fácilmente», declaró a la AFP Chong Ja Ian, de la Universidad Nacional de Singapur.

«El mundo exterior únicamente sabrá cómo se utiliza ese margen de maniobra una vez que se apliquen las primeras medidas», añadió.

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