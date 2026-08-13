China y Bielorrusia inician unas maniobras conjuntas de paracaidistas

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Pekín, 13 ago (EFE).- China y Bielorrusia inauguraron este miércoles la instrucción conjunta de paracaidistas ‘Shenying-2026’ en un centro de entrenamiento no especificado de la Fuerza Aérea china, en una nueva muestra de cooperación militar entre Pekín y Minsk, informó la agencia oficial Xinhua.

Las maniobras, centradas en operaciones antiterroristas urbanas conjuntas, incluyen ejercicios de reconocimiento, toma y control, defensa y consolidación de posiciones, según la agencia estatal.

El objetivo, de acuerdo con Xinhua, es mejorar la capacidad de acción conjunta en misiones antiterroristas y «desempeñar un papel positivo» en el «mantenimiento de la paz y la estabilidad regionales».

Se trata de la cuarta edición de la serie de ejercicios ‘Shenying’ entre China y Bielorrusia, que, según la versión china, busca elevar la capacidad de combate real de las tropas participantes y profundizar la cooperación práctica entre los dos ejércitos.

Las maniobras se celebran mes y medio después de que el presidente chino, Xi Jinping, recibiera en Pekín a su homólogo bielorruso, Alexander Lukashenko, y afirmara que la relación bilateral atraviesa su «mejor momento histórico».

En aquella reunión, celebrada el 29 de junio, Xi aseguró que China apoya a Bielorrusia en la protección de su soberanía, independencia e integridad territorial, y llamó a ambos países a actuar como «fuerza estabilizadora en un mundo convulso».

Minsk ha estrechado en los últimos años sus vínculos con Pekín y Moscú, en un contexto de creciente aislamiento frente a Europa y el resto de Occidente por su deriva autoritaria y su cercanía a Rusia.

La guerra en Ucrania sigue siendo uno de los principales marcos de esa relación: Bielorrusia ha sido acusada por Kiev de actuar como apoyo de Moscú, mientras China mantiene una posición ambigua, con llamamientos al diálogo y a una solución política del conflicto, al tiempo que ha seguido profundizando sus intercambios con Rusia. EFE

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