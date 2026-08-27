China y la India pactan nuevos mecanismos para avanzar en su disputa fronteriza

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Pekín, 27 ago (EFE).- China y la India acordaron crear dos nuevos grupos de trabajo sobre su disputa fronteriza y reforzar los canales militares de comunicación, entre otros ocho consensos alcanzados esta semana durante una reunión en Pekín entre el canciller chino, Wang Yi, y el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval.

Según un comunicado publicado anoche por la Cancillería china, ambas partes acordaron crear un grupo de expertos sobre delimitación y otro sobre control fronterizo.

El primero se ocupará de avanzar en la delimitación de los sectores en disputa, mientras que el segundo abordará cuestiones prácticas relacionadas con la gestión de la frontera.

Pekín y Nueva Delhi pactaron además añadir dos nuevos puntos para reuniones entre mandos militares de nivel general y establecer dos nuevas líneas directas militares en los sectores occidental y central de la frontera.

Las partes se comprometieron asimismo a utilizar los «canales diplomáticos y militares existentes» para gestionar «de manera oportuna» cualquier incidente fronterizo, resolver cuestiones pendientes y evitar «malentendidos y errores de cálculo».

El comunicado recoge también el compromiso de seguir negociando sobre la base del acuerdo político alcanzado en 2005 para la resolución de la cuestión fronteriza, con el objetivo de buscar una solución «justa, razonable y aceptable para ambas partes».

Además, China y la India valoraron positivamente la reanudación de tres mercados de comercio fronterizo y acordaron fortalecer los intercambios comerciales y las peregrinaciones en las zonas limítrofes.

La reunión entre Wang y Doval se produjo en pleno acercamiento bilateral y antes de la cumbre del grupo BRICS prevista en Nueva Delhi, a la que podría asistir el presidente chino, Xi Jinping, informó esta semana el diario indio The New Indian Express, aunque no existe por ahora confirmación oficial del viaje.

China y la India mantienen una disputa territorial a lo largo de su frontera común en el Himalaya, donde un choque militar en junio de 2020 en el valle de Galwan dejó al menos 20 soldados indios y cuatro chinos muertos y desencadenó la peor crisis bilateral en décadas.

Desde 2024, ambos países han dado pasos para normalizar la relación, con la reanudación de la concesión de visados, el comercio fronterizo y los vuelos directos, aunque la cuestión territorial continúa siendo el principal foco de fricción. EFE

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