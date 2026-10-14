Cinco muertos al caer fragmentos de un dron ruso en un supermercado en noroeste de Ucrania

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(Actualiza el número de muertos)

Kiev, 14 oct (EFE).- Cinco personas han muerto y otras diez han resultado heridas en la ciudad de Lutsk, en el noroeste de Ucrania, al caer fragmentos de un dron ruso en un supermercado de venta al por mayor, según informó la Policía ucraniana.

El jefe de la Administración Militar de la Región de Volinia, Román Romaniuk, había informado previamente de la muerte de tres personas en el ataque.

Romaniuk explicó que los bomberos han lograron apagar el incendio provocado por la caída de los fragmentos de dron y estaban limpiando los escombros cuando publicó este primer balance de muertos, revisado después al alza por la Policía.

Además del supermercado, el ataque ruso de este miércoles contra esta ciudad del extremo noroccidental de Ucrania -que es una de las capitales regionales del país más alejadas del frente- provocó daños en un edificio de viviendas de nueve plantas, donde dos personas resultaron heridas. EFE

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