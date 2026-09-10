Cinco muertos y 86 desaparecidos en Filipinas tras el incendio de un barco de pasajeros

Compartir

3 minutos

(Actualiza con datos de búsqueda)

Bangkok, 10 sep (EFE).- Cinco personas han muerto y 86 permanecen desaparecidas a raíz del incendio de un barco de pasajeros cerca de la isla de Coron, un importante destino turístico del oeste de Filipinas, indicaron este jueves los guardacostas.

La portavoz de la Guardia Costera de Filipinas, Noemí Cayabyab, dijo este jueves que aún están revisando las identidades de las personas a bordo, sin confirmar de momento si hay extranjeros en el ferri.

El Canal 13 de Chile indicó que una pareja de chilenos residentes en Australia viajaban en la embarcación y figuran entre los 43 rescatados, cuyas identidades no han sido reveladas hasta ahora por las autoridades filipinas.

No hay constancia de españoles afectados por el momento, según pudo saber EFE.

El barco, ‘MV/ June Auster’, en el que en principio viajaban 117 pasajeros y 17 tripulantes -las cifras son aún preliminares en embarcaciones que en ocasiones llevan pasajeros no registrados-, sufrió un incendio la noche del miércoles, cuando se encontraba cerca de la costa de Coron, en la provincia de Palawan, en el mar de China Meridional.

Cayabyab remarcó que han intensificado las operaciones de búsqueda y rescate y que cerca de las 13.00 hora local de este jueves (5.00 GMT) no se podía declarar extinguido el incendio por la persistencia de una densa columna de humo que emana del barco.

«Según la primera información proporcionada por un superviviente que también era tripulante, el incendio comenzó en la bodega de carga, con un pequeño humo y unos minutos después se hizo grande», explicó la portavoz, citada por el medio DZRH.

En imágenes compartidas por los guardacostas en Facebook se aprecia la embarcación envuelta en llamas en la noche del miércoles y prácticamente quemada por completo este jueves.

Las autoridades insisten en que las cifras de desaparecidos y fallecidos son preliminares y cambiarán conforme avancen las labores de búsqueda y rescate.

Los accidentes marítimos en Filipinas se cobran cada año decenas de vidas, la mayoría en naufragios causados por el mal tiempo, el incumplimiento de las normas de seguridad, el defectuoso mantenimiento de los equipos o la sobrecarga.

En enero, 66 personas perdieron la vida por el hundimiento de un ferri que transportaba más de 350 pasajeros y se dirigía a la isla de Jolo, situada en la región meridional de Mindanao.

El suceso más grave en la historia moderna de la navegación comercial sucedió en Filipinas en 1987, cuando el transbordador Doña Paz zozobró en aguas de Leyte tras colisionar con un petrolero y murieron 4.341 personas. EFE

nc-hp/pav/cg

(foto)(vídeo)