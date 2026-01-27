Clavijo ve «fructífero» el viaje a Marruecos y cree que sería un error estratégico no ir

Agadir (Marruecos), 27 ene (EFE).- El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha calificado de «intenso y muy fructífero» el viaje a Marruecos y ha defendido la necesidad de tender puentes con este país pues no hacerlo e ignorar, ha dicho, la otra orilla del Atlántico medio sería “un error estratégico que la historia no nos perdonaría”.

Así se ha expresado este martes Clavijo en declaraciones a los medios en su última jornada en Marruecos, viaje en el que ha estado acompañado de una delegación de más de 60 representantes empresariales del sector turístico e industrial, así como institucionales y deportivos, que han firmado varios acuerdos de cooperación con la región de Souss Massa.

A juicio del presidente, esta combinación de actores presentes en la delegación ha permitido una “amplia penetración” en la sociedad marroquí, especialmente en Agadir y su región, y ha contribuido a reforzar las relaciones institucionales, académicas y empresariales.

El presidente canario ha recordado que esta ha sido su tercera visita oficial a Marruecos y que forma parte de un trabajo continuado desarrollado a lo largo de la legislatura para “tejer hilos, conexiones y puentes” que permitan pasar del discurso sobre la posición estratégica de Canarias entre África, Europa y América a hechos concretos.

Ha indicado asimismo que con este viaje se abre otra nueva etapa, con previsión de futuras visitas en abril y nuevos encuentros a lo largo de marzo para cerrar acuerdos comerciales y avanzar en las conexiones iniciadas.

En relación con el debate político sobre este tipo de desplazamientos planteado por partidos de la oposición como Nueva Canarias, Clavijo ha rechazado lo que ha denominado como “política del avestruz” y ha subrayado que Canarias no puede vivir de espaldas a su entorno geográfico inmediato.

Ha insistido en que el archipiélago se encuentra a unos noventa kilómetros de Marruecos y que está “mucho más cerca” del país vecino que del propio territorio peninsular español, lo que obliga, ha dicho, a mantener una relación basada en el respeto, la cooperación y la buena vecindad.

El presidente ha defendido que trabajar conjuntamente con Marruecos es clave para generar espacios de progreso y oportunidades, especialmente en ámbitos como el turismo, donde Canarias es una potencia internacional, o el transporte y la conectividad.

Ha señalado que no se puede aspirar a ser una plataforma logística de desarrollo del África occidental sin conexiones marítimas y aéreas reales y estables, y ha abogado por una colaboración que permita el desarrollo compartido.

Clavijo ha apuntado aque su Gobierno actúa desde una visión institucional, académica y empresarial orientada a la cooperación y al desarrollo, y ha remarcado que su responsabilidad es trabajar por los intereses de los canarios.

En ese sentido, ha sostenido que cerrar los ojos ante la realidad del entorno africano supondría un error estratégico de largo alcance, en un momento en el que, ha concluido, el diálogo y la colaboración internacional «hacen mucha falta tal y como está el mundo». EFE

