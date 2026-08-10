Colombia declara «desastre nacional» por terremoto que deja al menos 71 muertos

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Bogotá, 10 ago (EFE).- El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de «desastre nacional» por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales, y decenas de edificios derrumbados, principalmente en la región cafetera y en el suroeste.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 fallecidos en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) tras participar en un comité extraordinario de desastres liderado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

Pereira, Cali, Manizales, Quibdó y Armenia concentran las situaciones más críticas, con personas fallecidas, heridas y atrapadas, así como edificios colapsados y afectaciones en infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

«En el departamento del Valle del Cauca (…) tenemos más o menos 27 personas fallecidas», expresó la gobernadora regional, Dilian Francisca Toro, a periodistas.

Toro explicó que en el Hospital Universitario de Cali, ciudad de la que aún no hay cifras de fallecidos, se produjo el colapso de algunas áreas y hay personas atrapadas, por lo que bomberos y el Ejército trabajan en las labores de rescate y evacuación.

«Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca», aseguró Toro, quien calificó de «seria» la situación en el departamento y señaló que cerca del 80 % de las edificaciones del municipio de El Cairo resultaron destruidas.

El terremoto ocurrió a las 7:34 hora local (12:34 GMT) de este lunes y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, en la región del Pacífico, y a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). EFE

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