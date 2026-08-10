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Colombia declara «desastre nacional» tras registrar al menos 71 muertos por el terremoto

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Bogotá, 10 ago (EFE).- El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de «desastre nacional» por el terremoto de magnitud 7,4 que ha causado al menos 71 muertos en el país.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicento del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado. EFE

pc/jocs/jfu

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