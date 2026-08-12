Colombia vive crucial fase de ‘ventana de vida’ para rescatar personas tras el terremoto

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Bogotá, 12 ago (EFE).- Colombia vive este miércoles la crucial fase de la ‘ventana de vida’, las 72 horas posteriores a un desastre natural o accidente, en la que hay más probabilidades de rescatar a las personas que permanecen atrapadas, como tras el terremoto que sacudió el lunes el país y que deja al menos 239 muertos.

«Cuando hay un terremoto, las primeras 72 horas son la primera ‘ventana de vida’, es cuando más probabilidad tenemos de recuperar víctimas que hayan sobrevivido. Entonces, en las horas que nos quedan lo que más necesitamos es poder aprovechar la tecnología y los perros expertos en encontrar personas con vida», dijo a EFE el alcalde Cali, Alejandro Eder.

El potente sismo de magnitud 7,4 sacudió al país a las 07:34 hora local del lunes (12:34 GMT), por lo cual esas 72 horas se cumplirán en la mañana del jueves.

Cali, capital del departamento Valle del Cauca, es una de las ciudades más afectadas por el terremoto, con casi un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños, y nen una situación similar está Pereira, capital de Risaralda.

Por ello, los brigadistas nacionales y extranjeros se han volcado a la ciudad para continuar con las labores de rescate, que ya suma 85 personas encontradas con vid entre los escombros, aunque aún hay más de 150 que permanecen desaparecidas.

«Necesitamos mucha disciplina en los puestos de rescate. Hoy tenemos a los rescatistas enfocados en siete edificios colapsados en distintos puntos de la ciudad donde hay alta probabilidad de vida. Lo que le estamos pidiendo hoy a los ciudadanos es permanecer en sus casas», enfatizó Eder.

El alcalde estableció una restricción vehicular para que solo los vehículos cuya placa termine en un número impar puedan circular, con el objetivo de despejar las vías y que los equipos de rescate se puedan movilizar más rápido.

En las zonas críticas están trabajando contrarreloj 700 rescatistas colombianos y alrededor de 50 extranjeros, entre los que se encuentra la brigada mexicana de socorristas Los Topos, que llegó esta mañana luego de su paso por Venezuela.

«Nosotros estuvimos 41 días en Venezuela y decidimos venir para acá y no irnos a México en cuanto vimos lo que pasaba. Dejamos las actividades en Venezuela, que era ya la recuperación de víctimas fatales, para sumarnos a este gran esfuerzo de venir a rescatar a nuestros hermanos», aseguró a su llegada a Colombia el líder de Los Topos, Héctor Méndez.

Eder pidió a las personas que quieran ayudar que se dirijan a los puntos establecidos y sigan las instrucciones de los brigadistas, ya que el ingreso al perímetro de los edificios colapsados será controlado para no perjudicar las labores de rescate.

«Esta es una situación fuera de lo normal. Y le pido a todos los que estamos trabajando en esto, que hagamos un esfuerzo para sobrepasar ese periodo en que nos sentimos víctimas. Nosotros no somos víctimas. Nosotros somos trabajadores de los medios de información, somos bomberos, somos ejército, somos policías y somos voluntarios», recomendó Méndez. EFE

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