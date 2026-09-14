Colombiana Melissa Saavedra reconstruye en Festival de Toronto el asesinato de sus padres

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Toronto (Canadá), 14 sep (EFE).- La colombiana Melissa Saavedra Gil convierte el asesinato de sus padres en 1991 en el punto de partida de ‘Por arte de magia’, documental autobiográfico que tuvo este lunes su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

La cinta supone su debut en el largometraje y participa en TIFF Docs, donde la directora reconstruye desde la edad adulta un episodio que marcó su infancia.

Saavedra Gil regresa a Cali (suroeste de Colombia) para reconstruir los hechos ocurridos y enfrentarse a preguntas que permanecieron abiertas durante décadas.

Para ello, utiliza fotografías y películas familiares, archivos, testimonios, recorridos por la ciudad y elementos performativos.

Saavedra Gil aparece también frente a la cámara y convierte su propia búsqueda en uno de los elementos narrativos de esta coproducción de Colombia, Argentina y Uruguay.

Más que plantearse como una investigación policial destinada a identificar responsables o reconstruir cronológicamente un crimen, ‘Por arte de magia’ examina la forma en que una niña construye recuerdos alrededor de un acontecimiento traumático y cómo esos recuerdos cambian al ser revisados desde la edad adulta.

La experiencia personal de Saavedra Gil permite además ampliar el relato y relacionarlo con una generación colombiana marcada por décadas de violencia, impunidad y silencios familiares.

El título de la película remite a la idea de que determinadas cosas pueden desaparecer o transformarse ante nuestros ojos.

Saavedra Gil utiliza esa idea para explorar la memoria: aquello que creemos recordar con absoluta claridad puede haber sido reconstruido a partir de fragmentos, explicaciones de otras personas, imágenes familiares o incluso silencios. EFE

jcr/gad