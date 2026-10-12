Comienza en Polonia juicio contra acusados de incendiar centros comerciales por orden rusa

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Cracovia (Polonia), 12 oct (EFE).- El Tribunal Regional de Varsovia-Praga celebró este lunes la primera sesión del juicio contra parte de una supuesta banda acusada de incendiar, por encargo del servicio de inteligencia de la Federación Rusa, centros comerciales y grandes superficies en Polonia y los países bálticos.

El proceso que dio comienzo hoy abarca una serie de supuestos ataques coordinados dirigidos contra la infraestructura comercial de varios países europeos, entre los que se cuenta el incendio del centro comercial Marywilska 44, en Varsovia, en mayo de 2024, con 1.400 locales y unos 2.000 comerciantes afectados.

Otros sucesos incluyen el incendio de una tienda OBI en la capital polaca y la quema de un establecimiento IKEA en Vilna y los preparativos para atacar otra sede de dicha firma en Riga.

Según explicó al término de la vista el fiscal Arkadiusz Jaraszek, en declaraciones recogidas por la agencia PAP, en la primera sesión, que se celebró a puerta cerrada por razones de seguridad, la fiscalía leyó el pliego de acusación y comenzaron a declarar dos de los tres acusados.

El tercero, identificado como Daniil B., de nacionalidad ucraniana, permanece detenido en Lituania a la espera de ser extraditado, un proceso que puede tardar meses, por lo que el tribunal decidió desgajar su caso del de los otros dos acusados para no ralentizar la vista general.

Daniil B. está imputado por haber grabado supuestamente en vídeo la destrucción del centro comercial de Marywilska 44 para los servicios de inteligencia rusos y por preparar supuestamente el atentado en Riga.

Por su parte, los otros dos acusados en este caso, los también ucranianos Oleksandr H. y Vitalii K., afrontan cargos por la fabricación de artefactos incendiarios y labores de auxilio en el ataque a IKEA en Vilna.

Otros tres miembros de la banda, Vladislav Y., Serhí R. y Pavlo T., de la misma nacionalidad, ya fueron condenados por la justicia polaca a penas de entre un año y cuatro meses y cinco años y seis meses de prisión.

En busca y captura se encuentran todavía los dos ucranianos Serhí C. y Oleksandr V. y el bielorruso Stepan K., acusado de haber incendiado el centro el centro OBI en la calle Radzymińska de Varsovia y filmar el sabotaje para portales de propaganda rusa.

El autor material del incendio del centro comercial de la calle Marywilska, sin embargo, todavía no ha podido ser identificado, según la fiscalía. EFE

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