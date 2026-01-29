Comunistas creen que Venezuela usa ataque de EEUU como «coartada» para desmontar soberanía

3 minutos

Caracas, 29 ene (EFE).- El Partido Comunista de Venezuela (PCV) consideró este jueves que el Gobierno utiliza como «coartada política» el ataque de EE.UU. del pasado 3 de enero en el país para justificar el «desmontaje de la soberanía petrolera venezolana», en un contexto marcado por la posible la aprobación de una reforma a la ley de hidrocarburos.

En una nota de prensa, el PCV, intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), mencionó como antecedentes del proceso de «desmontaje» la ‘Ley Antibloqueo’ aprobada en 2020, mediante la cual -añadió- se «institucionalizó la opacidad, la discrecionalidad y el ocultamiento sistemático de los asuntos estratégicos del país», por lo que exigió su «derogación inmediata».

La formación subrayó que en Venezuela se profundizaron los acuerdos suscritos con la petrolera estadounidense Chevron, «cuyos términos -advirtió- continúan siendo deliberadamente ocultados al pueblo venezolano, incluso hasta el día de hoy», cuando opera con una licencia cuyos detalles no son públicos.

En este contexto, el PCV -que no se alinea ni con el Gobierno ni con la oposición liderada por María Corina Machado- cuestionó el denominado «modelo Chevron», que consideró como un «conjunto de maniobras lesivas a la soberanía nacional, orientadas a subastar los recursos estratégicos del país».

Todo esto, prosiguió, a «cambio de garantizar la permanencia de la élite gobernante en el poder, al margen de la Constitución, del control democrático y del interés nacional».

Por otra parte, el PCV criticó la propuesta de reforma de la ley de hidrocarburos, que se debatirá hoy en el Parlamento para su aprobación, al afirmar que «desmantela» la soberanía petrolera y es un «retroceso histórico» sobre los recursos energéticos del país.

Este jueves, el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo, convocó la segunda discusión de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, una propuesta de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión privada y extranjera en el sector petrolero, en momentos en que EE.UU. tiene en la mira el crudo venezolano.

El PCV, una de las organizaciones políticas más antiguas del país, fue intervenido en 2023, cuando el TSJ designó una junta directiva ad hoc y despojó a la dirigencia histórica del control legal de la formación, incluyendo su tarjeta electoral y símbolos.

La medida se produjo tras el progresivo distanciamiento del PCV respecto del Gobierno de Nicolás Maduro, al que había criticado por su política económica y laboral, pese a haber respaldado anteriormente al fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013). EFE

