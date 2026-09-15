Confenagro pide mantener protegido el arroz dominicano frente a las importaciones

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Santo Domingo, 15 sep (EFE).- La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (Confenagro) defendió este martes que la producción nacional de arroz se mantenga protegida frente a las importaciones, al considerar que el cereal tiene importancia económica, social y estratégica para la seguridad alimentaria del país.

La organización señaló que el arroz representa alrededor del 20 % del valor bruto de la producción agropecuaria y sostiene una cadena de valor de la que dependen unos 30,00 productores y más de 300,00 empleos directos e indirectos.

En un comunicado, Confenagro advirtió de que una apertura indiscriminada de las importaciones expondría a los productores dominicanos a una competencia desigual por las diferencias en escala de producción, tecnología, financiamiento, infraestructura y apoyo estatal entre República Dominicana y Estados Unidos.

Como ejemplo, citó que entre 2019 y 2020 los productores estadounidenses recibieron unos 629 millones de dólares únicamente a través del programa de Cobertura de Pérdidas (PCE), según datos aportados por la organización.

Asimismo, indicó que entre 2003 y 2007 Estados Unidos concentró el 89 % de la producción de arroz de los países miembros del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta), con un promedio anual de 9.5 millones de toneladas, frente a las 648,000 toneladas producidas anualmente en promedio por República Dominicana.

La entidad sostuvo que los subsidios, las ayudas internas y el acceso a tecnología otorgan a los productores estadounidenses ventajas que dificultan la competencia de los arroceros dominicanos en materia de precios.

Confenagro afirmó que defender la producción nacional no implica oponerse al comercio internacional, sino reconocer las diferencias entre los mercados y garantizar condiciones de competencia para los productores locales.

En ese sentido, planteó que las importaciones se utilicen para cubrir eventuales déficits de la oferta nacional y no para sustituir la producción local, reducir los precios pagados a los productores o desalentar las inversiones en el sector.EFE

mf