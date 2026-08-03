Congresista cuestiona ayuda de EE.UU. prevista a Marruecos tras crisis migratoria en Ceuta

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Washington,3 ago (EFE).- El congresista republicano Thomas Massie, uno de los principales críticos del presidente Donald Trump, cuestionó este lunes que la Cámara de Representantes aprobara un proyecto de ley que contempla 40 millones de dólares para Marruecos y vinculó esa decisión con la reciente crisis migratoria en Ceuta.

«Dos semanas antes de que los migrantes procedentes de Marruecos invadieran Ceuta, el Partido Republicano aprobó un proyecto de ley con 40 millones de dólares para Marruecos», afirmó Massie en X.

Massie también señaló que un informe del comité que acompaña la iniciativa indica que «las ciudades de Ceuta y Melilla, administradas por España, están situadas en territorio marroquí y siguen siendo objeto de la antigua reclamación de Marruecos».

El legislador cuestionó que algunos miembros de su partido condenaran posteriormente la actuación de Marruecos mientras habían votado a favor de esa financiación.

El proyecto de ley de asignaciones 8595 fue aprobado por la Cámara de Representantes el 15 de julio de 2026 y actualmente se encuentra pendiente de consideración en el Senado.

La iniciativa establece fondos para el Departamento de Estado, programas de seguridad nacional y otros programas relacionados con la política exterior de Estados Unidos, y deberá ser aprobada por ambas cámaras del Congreso y firmada por el presidente para convertirse en ley.

La asistencia estadounidense a Marruecos no es novedosa, debido a que Washington mantiene desde hace décadas programas de cooperación con el reino magrebí en áreas como seguridad, lucha antiterrorista, desarrollo económico y fortalecimiento institucional, que suelen incluirse en los presupuestos anuales de política exterior.

El texto del proyecto y la documentación del Comité de Asignaciones no indican que la partida de 40 millones de dólares esté vinculada específicamente a la crisis migratoria en Ceuta.

Trump insistió este lunes en que la inmigración irregular representa «un problema increíble para Europa» y afirmó que algunos países están permitiendo la entrada de personas que, según él, «no van a aportar nada positivo».

El mandatario estadounidense comparó la situación europea con la que, a su juicio, vivió Estados Unidos durante la Administración de Joe Biden, cuando aseguró que el país tuvo «fronteras abiertas» y permitió la entrada de millones de migrantes. EFE

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