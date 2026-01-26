Congreso mexicano ratifica a exfiscal Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido

Ciudad de México, 26 ene (EFE).- La Comisión Permanente del Congreso de México ratificó este lunes al exfiscal Alejandro Gertz Manero como nuevo embajador del país en el Reino Unido.

La ratificación se realizó durante una sesión de la Comisión Permanente, órgano que funciona durante los recesos del Congreso, y formaliza el nombramiento propuesto por la presienta Claudia Sheinbaum para encabezar la representación diplomática mexicana en Londres.

El Reino Unido es uno de los principales socios comerciales y financieros de México en Europa, además de un aliado estratégico en ámbitos como inversión, educación, ciencia, cultura y cooperación en seguridad, especialmente tras la salida británica de la Unión Europea, que llevó a ambos países a firmar un acuerdo comercial bilateral que da continuidad al tratado que México mantenía con el bloque europeo.

El 27 de noviembre pasado, con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado avaló la solicitud de Gertz Manero de dejar el cargo de fiscal general y asumir una nueva encomienda diplomática «en un país amigo», como le propuso la presidenta Claudia Sheinbaum.

No fue hasta el 7 de enero cuando Sheinbaum confirmó que dicho país sería el Reino Unido.

Su nombramiento fue aprobado la semana pasada por la Primera Comisión de la Permanente con 10 votos a favor de los partidos oficialistas Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Verde Ecologista de México (PVEM) y una abstención del Movimiento Ciudadano, pese a la ausencia de los opositores Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y del también oficialista Partido del Trabajo (PT).

Hace casi dos meses, Gertz Manero, de 86 años, firmó su renuncia como encargado de la FGR, a través de una carta en la que aseguró que la presidenta mexicana lo había propuesto como embajador de México ante un país amigo.

Gertz Manero asumió como fiscal general en enero de 2019 y estaba previsto que permanecería en el cargo hasta enero de 2028.

En su lugar en la FGR, a inicios de diciembre fue nombrada Ernestina Godoy, exconsejera jurídica de Sheinbaum. EFE

