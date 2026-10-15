Corea del Norte dice haber probado dos tipos de misiles de crucero desde submarinos

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Tokio, 15 oct (EFE).- Corea del Norte afirmó este jueves que realizó pruebas de dos tipos de misiles de crucero lanzados desde submarinos, después de haber disparado varios misiles balísticos hacia el mar de Japón esta misma semana.

Los lanzamientos de misiles de crucero desde submarinos en el mar de Japón, denominado mar del Este en las dos Coreas, se llevaron a cabo en la víspera, afirmó la agencia estatal norcoreana KCNA.

«Esta prueba contribuyó a verificar la preparación para la movilización rutinaria de los sistemas de combate submarinos, y a perfeccionar las capacidades de ejecución de misiones estratégicas de la Armada», añadió KCNA.

Sin aportar más detalles sobre los misiles de crucero, cuyo lanzamiento fue observado por altos cargos militares norcoreanos, KCNA afirmó que la prueba no tuvo «ningún impacto negativo» en la seguridad de los países vecinos.

El pasado lunes, Pionyang afirmó haber probado con éxito un misil balístico «táctico», aunque Corea del Sur y Japón elevaron a al menos dos el número de lanzamientos. Seúl protestó por el ensayo, que consideró como una represalia por su reciente prueba de un misil hipersónico.

Tokio, por su parte, señaló que Corea del Norte ya duplica este año el número de ensayos realizados en todo 2025, al haber efectuado al menos once lanzamientos y disparado dieciocho misiles balísticos en lo que va de año.

Las pruebas norcoreanas se producen en un contexto de escalada de tensión con Corea del Sur, a raíz de la explosión de dos minas el pasado 21 de septiembre que hirieron a tres soldados surcoreanos.

En este contexto, Seúl acusó a Pionyang de colocar los explosivos y exigió una disculpa. Además, realizó hace una semana una operación de desminado en la zona, mientras que las autoridades norcoreanas negaron estar involucradas y acusaron a las surcoreanas de mentir para justificar «provocaciones» en la frontera. EFE

daa/jrg

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