Corea del Norte lanza un aparente misil balístico hacia el mar de Japón

1 minuto

Seúl, 27 ene (EFE).- Corea del Norte ha lanzado un proyectil no identificado hacia el mar de Japón (llamado mar del Este en las dos Coreas), según informó el Ejército surcoreano, mientras el ministerio de Defensa japonés indicó que podría tratarse de un misil balístico, sin dar más detalles, en lo que sería la segunda prueba del año.

«Corea del Norte lanzó un proyectil no identificado hacia el mar del Este», dijo el Estado Mayor Conjunto (JCS) de Corea del Sur, en un comunicado.

Asimismo, el Ministerio de Defensa de Japón señaló, en su cuenta de la red social X, que se cree que el proyectil «ya ha caído» y que podría tratarse de un misil balístico.

El lanzamiento previo de un misil balístico fue realizado a principios de mes, coincidiendo con la salida del presidente surcoreano, Lee Jae-myung, hacia China para reunirse con su homólogo chino, Xi Jinping. Corea del Norte sigue rechazando el diálogo con Seúl pese a la postura reconciliadora de Lee, que tomó posesión en junio pasado. EFE

