Corea del Sur elimina a Argentina en octavos del Mundial femenino sub-20

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Redacción Deportes, 16 sep (EFE).- La selección de Corea del Sur derrotó este miércoles a la de Argentina en la fase de octavos de final del Mundial femenino sub-20 de fútbol de Polonia, y ahora espera rival en cuartos, que saldrá del duelo entre Italia y China de esta tarde.

Un solitario gol de Beom Ye-Joo a los 33 minutos en Sosnowiec dio el triunfo al cuadro surcoreano, tercer clasificado en 2010, y el pase a cuartos.

El partido estuvo arbitrado por la española Marta Huerta de Aza.

Corea del Sur jugará contra la ganadora del duelo entre Italia y China, también en Sosnowiec.

En otro duelo de octavos de final de este miércoles, Brasil y Estados Unidos están disputando una prórroga tras empatar 1-1 en los 90 minutos en el Arena Katowice.

Sofía Couto adelantó a la canarinha en el minuto 59 y cuatro más tarde Ainsley McCammon marcó el tanto del empate para el cuadro norteamericano. EFE

dep/sab