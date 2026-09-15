Costa Rica prioriza con el argentino Batista clasificarse al Mundial 2030

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Douglas Marín

San José, 15 sep (EFE).- Después del duro golpe que significó no clasificarse al Mundial de 2026, Costa Rica busca construir equipo y consolidar nuevas figuras al mando del entrenador argentino Fernando ‘Bocha’ Batista, y para ello serán vitales los partidos de septiembre y octubre de la Liga de Naciones de la Concacaf, el primer torneo oficial para el seleccionador.

Batista comenzó el proceso a comienzos de 2026 y no ha conseguido su primera victoria después de cuatro partidos dirigidos: en marzo Costa Rica empató 2-2 frente a Jordania y perdió por goleada 5-0 contra Irán, mientras que en junio perdió frente a Colombia 3-1 y con Inglaterra 3-0.

El seleccionador ha dicho que el equipo está «en construcción» y que confía en el material humano con el que cuenta, y además se ha mostrado enérgico ante casos de indisciplina, como por ejemplo la exclusión del centrocampista Alejandro Bran, el extremo Kenneth Vargas y el delantero Warren Madrigal, de la concentración del equipo que se preparaba para enfrentar a Colombia e Inglaterra en junio pasado.

El estandarte de la nueva camada de futbolistas costarricenses es el delantero del Spartak de Moscú ruso Manfred Ugalde, quien, sin embargo, podría perderse los primeros partidos de la Liga de Naciones debido a una expulsión en el último partido de las eliminatorias para el Mundial de Norteamérica.

La Federación Costarricense de Fútbol ha anunciado que apelará el castigo.

Costa Rica está en la búsqueda de consolidar un equipo renovado rumbo al Mundial de 2030, aunque Batista no le ha cerrado del todo la puerta a jugadores experimentados como el portero de 39 años Keylor Navas, el delantero Joel Campbell, el zaguero Francisco Calvo o el centrocampista Celso Borges, los últimos futbolistas vigentes de la generación que llevó a Costa Rica a tres Mundiales seguidos en 2014, 2018 y 2022.

Además de Ugalde, entre los futbolistas llamados a comandar el proceso de Batista se encuentran el extremo del Sparta Praga checo Josimar Alcocer; el zaguero del Racing de Estrasburgo francés Jeyland Mitchell; el centrocampista del Riga letón Orlando Galo; el extremo del Alajuelense local Kenyel Mitchell; el atacante del New York City estadounidense Alonso Martínez y el portero del Casa Pía portugués Patrick Sequeira.

Las fechas FIFA de septiembre y octubre serán claves para el proceso de Batista, ya que definirán cuatro clasificados a los cuartos de final de la Liga de Naciones, instancia en la que ya están sembrados previamente Estados Unidos, México, Canadá y Panamá como los equipos mejor ubicados en el ránking.

Costa Rica recibirá a Curazao el 24 de septiembre, visitará a Haití y Nicaragua el 27 de septiembre y el 1 de octubre, respectivamente, y cerrará la fase de grupos el 4 de octubre en casa contra Haití, con lo que completará los 4 partidos que cada selección debe disputar según el formato que utiliza la Concacaf.

Los dos primeros lugares de este grupo, integrado por Costa Rica, Nicaragua, Haití, Curazao, República Dominicana y Trinidad y Tobago, avanzarán a los cuartos de final y obtendrán boleto directo a la Copa Oro de la Concacaf que se disputará a mediados de 2027. EFE

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