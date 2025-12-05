Cuba ante otro apagón récord: hasta el 61 % del país a la vez sin corriente este viernes

2 minutos

La Habana, 5 dic (EFE).- Cuba tendrá este viernes prolongados apagones durante toda la jornada, cortes que dejarán de forma simultánea hasta el 61 % del país sin corriente en el momento de mayor demanda de energía, lo que supone la mayor tasa registrada hasta el momento, informó la estatal Unión Eléctrica (UNE).

El país comenzó la semana con un récord del 59 % de afectación. Dos días después, ocurrió un apagón parcial que dejó a oscuras al occidente de la isla con un déficit real del 67 % registrado en la tarde-noche, el horario de mayor demanda.

Cuba sufre una grave crisis energética desde mediados de 2024 por las frecuentes averías en sus obsoletas centrales termoeléctricas y la falta de divisas para importar el petróleo necesario con el fin de alimentar su infraestructura de producción energética.

La UNE, adscrita al Ministerio de Energía y Minas (Minem), estima para el horario “pico” de la jornada, en la tarde-noche, una capacidad de generación de 1.392 megavatios (MW) y una demanda prevista máxima de 3.400 MW.

De esta forma, el déficit -la diferencia entre oferta y demanda- será de 2.008 MW y la afectación -lo que se desconectará realmente para evitar apagones desordenados- alcanzará los 2.078 MW.

Actualmente, siete de las 16 unidades de producción termoeléctrica operativas están fuera de servicio por averías o mantenimientos. Esta fuente de energía supone en torno al 40 % del mix energético en Cuba.

Asimismo, 97 centrales de generación distribuida (motores) no están operando por falta de combustible (diésel y fueloil) y cerca de diez están paradas por falta de lubricante. Esta fuente de energía supone también un 40 % del mix energético.

Expertos independientes señalan que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios estudios independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para reflotar el sistema.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”. EFE

lbp/jpm/psh