Cuba aspira a recuperar su sistema bancario con reformas en el sector

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La Habana, 15 sep (EFE).- El sistema bancario y financiero cubano busca recuperar la funcionalidad de sus instituciones, ampliar sus servicios y fortalecer la credibilidad como parte de las reformas aprobadas por el gobierno para actualizar el sector, señalaron este martes directivos del Banco Central de Cuba (BCC).

En una comparecencia en la televisión estatal, la ministra presidenta del BCC, Juana Lilia Delgado Portal, indicó que con las transformaciones se busca «recuperar el papel de los bancos en la economía».

«El sistema bancario debe desempeñar funciones esenciales como otorgar créditos, facilitar los canales para cobrar y pagar, generar nuevos productos y servicios de acuerdo con las necesidades de los clientes y ampliar el acceso y la calidad de los servicios bancarios», precisó.

La funcionaria explicó que las reformas fueron agrupadas por el Banco Central en «cuatro grandes frentes», apertura y capitalización; crédito, ahorro y financiamiento; innovación y nuevos canales; y mercado cambiario y remesas.

«La intención es crear mecanismos que permitan canalizar mediante vías financieras seguras determinados flujos que actualmente se realizan fuera del sistema bancario», apuntó, lo que consideró debe contribuir a «fortalecer la funcionalidad y convertibilidad de la moneda nacional».

El vicepresidente del BCC, Alberto Quiñones Betancourt, expuso que las transformaciones deben conducir a un sistema bancario y financiero «moderno y ágil».

Respecto a la apertura y capitalización, indicó que se proyecta un sistema bancario y financiero «más amplio y diverso», en el que, además de las instituciones existentes, puedan incorporarse nuevos participantes, incluidos bancos e instituciones financieras con capital estatal, privado y extranjero.

Asimismo advirtió que la apertura «no significa ausencia de regulación» y que los nuevos participantes deberán cumplir las normas establecidas por el BCC, como presentar la documentación requerida y obtener una licencia antes de comenzar sus operaciones, y luego de ser autorizados, estarán sujetos a mecanismos de supervisión.

Sobre el marcado cambiario, Quiñones señaló que el país necesita un mercado de divisas «más eficaz, eficiente y seguro», que sea capaz de «contribuir a que los recursos en moneda extranjera tengan una utilización más efectiva dentro de la economía».

Entre las transformaciones citó la incorporación de casas de cambio privadas, la primera de ellas, ya en funcionamiento en la ciudad de Santa Clara (centro).

Estos planes están enmarcados en el paquete de 176 reformas económicas y sociales aprobadas por el Gobierno insular en junio, con el fin de liberalizar y descentralizar la economía cubana, marcada por la profunda crisis que padece la isla por motivos internos y externos.

Un 88 % (155) de las reformas aprobadas ya cuentan con respaldo jurídico y según informes de medios estatales, en septiembre está previsto que otras 17 legislaciones reciban luz verde.

Entre las nuevas legislaciones figura la de Tierra Agropecuaria y Forestal de Cuba que establece por primera vez los principios que rigen la propiedad, posesión y uso de la tierra, así como el usufructo de tierras por tiempo indeterminado, una mayor apertura del comercio y las inversiones y la contratación directa de trabajadores.

Su puesta en marcha tiene lugar en el contexto de profunda crisis económica en que está sumida Cuba desde hace seis años, agudizada desde enero, cuando inició el bloqueo petrolero de Estados Unidos, al que se han sumado una serie de sanciones adicionales con el fin de lograr cambios políticos y económicos en la isla.

Esa situación impacta con escasez de alimentos, medicinas y combustibles, así como con prolongados apagones diarios, una inflación descontrolada y una creciente dolarización. EFE

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