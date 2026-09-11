Cuba califica de «terrorismo» las acciones de EEUU para «rendir por hambre» a la isla

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La Habana, 11 sep (EFE).-E l Gobierno de Cuba calificó este viernes de «terrorismo»” las acciones de Washington para «rendir por hambre» al país caribeño y evocó a las 3.400 víctimas y los 2.099 lesionados de la isla en hechos terroristas, al rememorar los attentados del 11 de septiembre en Nueva York.

«Cuba, que ha sufrido por más de 60 años ataques terroristas de diverso tipo con un saldo de más de 3400 muertos y 2099 lesionados, hoy enfrenta un plan genocida para rendir por hambre al pueblo. Eso también es terrorismo, terrorismo de Estado», afirmó el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en redes sociales.

Añadio que, un cuarto de siglo después de los atentados del 11 de septiembre, «este hecho tan insólito debiera servir para crear la lucha internacional contra el terrorismo».

Al citar las palabras del líder de la revolución cubana, Fidel Castro (1926-2016), Díaz-Canel añadió que la lucha contra el terrorismo en el mundo «se resuelve poniendo fin, entre otras cosas, al terrorismo de Estado y otras formas repulsivas de matar».

«Poniendo fin a los genocidios, siguiendo lealmente una política de paz y de respeto a normas morales y legales que son ineludibles», concluyó.

Las autoridades de la isla han señalado en diversas ocasiones que también constituye un «genocidio» el embargo económico de EE.UU. contra la isla desde hace más de seis décadas, el bloqueo petrolero iniciado por Washington en enero, y las sanciones secundarias contra empresas extranjeras que mantengan vínculos con Cuba.

«Es el mismo sentimiento despiadado que en el genocidio en Gaza; en Cuba es silencioso, sin bombas, pero también mata», afirmó esta semana el canciller cubano, Bruno Rodríguez, al presentar el informe titulado ‘Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba’.

En este sentido, Rodríguez apuntó la víspera que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, «por primera vez» había reconocido la aplicación contra Cuba de «las sanciones más fuertes de la historia» de la relación bilateral y que «trágicamente el pueblo cubano está sufriendo» su impacto.

Rubio realizó esas afirmaciones durante una entrevista concedida a Noticias RCN y NTN24 en Colombia esta semana, y advirtió de que podrían llegar medidas aún más severas.

Las relaciones entre La Habana y Washington atraviesan su momento de mayor tensión en décadas, enmarcadas en una profunda crisis interna en la isla y una política de “máxima presión” por parte de EE.UU. para que la isla introduzca profundos cambios económicos y políticos. EFE

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