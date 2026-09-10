Cuba entrega la ‘Medalla de la Amistad’ a miembros del Movimiento Sin Tierra de Brasil

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La Habana, 9 sep (EFE).- El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condecoró este miércoles a representantes del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil, con la ‘Medalla de la Amistad’, en reconocimiento a su trayectoria de solidaridad con la isla, informaron medios estatales.

Los miembros del MST, Nivia Regina Da Silva y Marcelo Durao, recibieron la distinción otorgada por el Consejo de Estado cubano a propuesta del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) en una ceremonia protocolar celebrada en el Palacio de la Revolución de La Habana, detalló la Presidencia en las redes sociales.

«Esta medalla representa el sujeto colectivo que es el MST», expresó Da Silva, y resaltó «la relación histórica» entre Cuba y el MST, que «siempre tuvieron como base la solidaridad y el internacionalismo».

El pasado agosto, el director nacional del MST brasileño, Gene Santos, y su representante en Cuba, Marcelo Durao, junto a otros miembros del movimiento, entregaron un donativo de más de siete toneladas de medicamentos al hospital Hermanos Ameijeiras, de La Habana, para paliar la aguda escasez de suministros médicos debido a la crisis económica que padece la isla.

La donación fue resultado de la campaña ‘Ayuda a Cuba’ impulsada por la organización brasileña para recaudar fondos para los medicamentos, una iniciativa que convocó a trabajadores rurales y urbanos, estudiantes, docentes, profesionales de la salud, activistas y ciudadanos comunes del país suramericano.

El MST, de posiciones radicales frente al capitalismo y los mercados, es una de las organizaciones sociales más activas de Brasil, que ha defendido la reforma agraria, la ocupación de tierras improductivas y la transformación social desde la agroecología y la defensa del trabajo rural. EFE

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