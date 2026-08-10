Cuba expresa sus «sentidas condolencias» y «solidaridad» tras el potente terremoto

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La Habana, 10 ago (EFE).- El Gobierno de Cuba expresó sus «sentidas condolencias» y «solidaridad» a Colombia tras el potente terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes gran parte del país, con un saldo preliminar de al menos 71 fallecidos.

«Expresamos sentidas condolencias al pueblo y al Gobierno de Colombia, ante la pérdida de vidas humanas, heridos y graves daños ocasionados por el sismo de gran magnitud que tuvo lugar en el departamento del Chocó», escribió el ministro de Relaciones Exteriores de la isla, Bruno Rodríguez, en redes sociales.

El jefe de la diplomacia cubana afirmó en su mensaje que «cuente el hermano pueblo colombiano con la solidaridad y disposición de Cuba en estos momentos de dolor».

El temblor se registró a las 07.34 hora local (12.34 GMT) con epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El Gobierno colombiano declaró la situación de «desastre nacional» por el sismo, que se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país.

En Quibdó, capital del Chocó y localidad más cercana al epicentro, las autoridades reportaron personas heridas y graves daños en edificaciones.

Hasta ahora se han reportado 20 edificios colapsados en la ciudad de Cali y daños en siete aeropuertos, según informes de la Alcaldía de Cali y la Aeronáutica Civil. EFE

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