Cuba sostiene ante la ONU que el ataque de EEUU a Venezuela fue un acto «bárbaro»

Naciones Unidas, 5 ene (EFE).- El representante permanente de Cuba ante las Naciones Unidas, Ernesto Soberón, calificó este lunes como un «acto inaceptable y bárbaro» el operativo militar de Estados Unidos en Venezuela que derivó en la detención del presidente, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

Durante una sesión especial del Consejo de Seguridad de la ONU por la situación de Venezuela, Soberón acusó a Estados Unidos de querer imponer un «Gobierno títere funcional a sus objetivos rapaces, en particular el acceso a los recursos naturales» del país suramericano y sostuvo que las acciones de Washington representan un «irrespeto absoluto a la carta de la ONU y al derecho internacional».

El representante caribeño, por otro lado, confirmó que los 32 militares cubanos que fallecieron durante los operativos «cayeron tras una férrea resistencia en combate directo contra los atacantes o como resultado de los bombardeos».

Muchos analistas habían apuntado que el primer círculo de seguridad personal de Maduro estaba conformado principalmente por cubanos, algo que Caracas y La Habana nunca habían confirmado.

Durante su intervención en la reunión de urgencia, cuya convocatoria fue impulsada por Colombia y respaldada oficialmente por Rusia y China, Soberón reiteró que La Habana condena «en los términos más enérgicos» la «agresión» y reafirmó el respaldo total de la isla al Gobierno de Maduro.

«Cuba llama a una reacción urgente de la comunidad internacional contra este ataque criminal contra Venezuela, una nación pacífica», añadió el diplomático, quien exigió a Washington la liberación inmediata del mandatario y de su esposa.

Cuba y Venezuela eran hasta la fecha estrechos aliados en lo político y lo económico. La Habana pagaba los envíos de crudo de Caracas con servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar, de seguridad personal e inteligencia.

La caída de Maduro ha sumido en una gran incertidumbre al Gobierno cubano, que tiene ya que afrontar una grave crisis económica y energética. EFE

