Cuerpo dice que la muerte de Maricarmen interpela a garantizar el acceso a la vivienda

Compartir

2 minutos

Luxemburgo, 8 oct (EFE).- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa del Gobierno español, Carlos Cuerpo, afirmó este jueves que la muerte de Maricarmen Abascal recuerda que «detrás del drama de la vivienda hay un drama humano» e «interpela a seguir actuando» para evitar situaciones similares y garantizar el acceso a la vivienda.

A su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, Cuerpo compartió su pésame para los familiares y amigos de la mujer octogenaria que falleció ayer después de haber sido desahuciada de su casa en Madrid el pasado 23 de septiembre.

«Esta tragedia nos recuerda que detrás del drama de la vivienda hay un drama humano esencialmente, y también nos interpela a seguir actuando para evitar que estas situaciones vuelvan a producirse y también, por supuesto, para garantizar un acceso a la vivienda a todos los ciudadanos», apuntó.

El vicepresidente primero del Gobierno subrayó que, según la reciente encuesta del CIS, el 80 % de los españoles considera la vivienda un «derecho» y no un «activo», y que el 76 % insta a las autoridades públicas a actuar «precisamente para corregir esta situación y garantizar un acceso asequible a la vivienda».

La lucha de Maricarmen, junto al Sindicato de Inquilinas, para no ser desahuciada del piso de alquiler en el que residió 71 años, avivó las protestas por el derecho a la vivienda que desembocaron en una acampada en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y, posteriormente en otras ciudades del país, y llevó al Gobierno a aprobar dos decretos con medidas urgentes.

Sin embargo, los dos textos fueron derogados posteriormente por el Congreso, lo que llevó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a adelantar al próximo 29 de noviembre las elecciones generales, que deberían haber tenido lugar en el verano de 2027. EFE

asa/mas/lss