De la Espriella informa de 35 fallecidos y 188 desaparecidos en Cali por el terremoto

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Cali (Colombia), 10 ago (EFE).- El terremoto de magnitud 7,4 que este lunes sacudió a Colombia dejó 35 fallecidos y por lo menos 188 desaparecidos solo en Cali, además de unos 700 heridos y 5.000 viviendas destruidas o afectadas en esta ciudad, informó el presidente, Abelardo de la Espriella.

De la Espriella informó que hasta el momento hay «35 fallecidos y aproximadamente 700 heridos» en la ciudad de Cali (suroccidente), además de tres hospitales colapsados, 18 hospitales con daños, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto sufrió algunos daños, razón por la cual las operaciones están restringidas.

Además, el mandatario aseguró que hay «cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas», durante un balance entregado al finalizar una reunión con las autoridades de la ciudad.

De la Espriella, que asumió como presidente de Colombia para el periodo 2026-2030 justamente en Cali el pasado 7 de agosto, anunció que los informes oficiales dan cuenta de al menos 188 personas desaparecidas en la ciudad por lo que se han desplegado varios equipos de búsqueda y rescate que realizan labores durante la noche.

En todo el país hay de momento 132 fallecidos, según la Asociación de Ciudades Capitales de Colombia (Asocapitales) porque desde el mediodía de este lunes el Gobierno no ha divulgado más datos consolidados a nivel nacional.

«Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos», dijo el mandatario.

De la Espriella llegó a Cali después de instalar el Puesto de Mando Unificado en Bogotá y de haber viajado a Quibdó, capital del departamento del Chocó, donde está el municipio de San José del Palmar, el epicentro del terremoto que ocurrió a las 7:34 hora local (12:34 GMT).

En Chocó, departamento del litoral pacífico colombiano (oeste), el mandatario informó de 13 fallecidos, 119 heridos y cinco desaparecidos. EFE

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