Decenas de drones llevan celulares y drogas a las cárceles de Panamá, afirma jefe policial

2 minutos

Ciudad de Panamá, 31 dic (EFE).- Uno de los desafíos que enfrentan las autoridades de Panamá es impedir la llegada a las cárceles de drones con drogas y teléfonos celulares, dijo este miércoles el jefe de la Policía Nacional (PN), Jaime Fernández, al asegurar que decenas de estos aparatos han entrado en un sola noche en una prisión del país centroamericano.

En la cárcel Nueva Esperanza, situada en la provincia caribeña de Colón, plagada de pandillas vinculadas al narcotráfico y sicariato, se han registrado «hasta más de 60 incursiones de drones en una sola noche», declaró Fernández a los periodistas en un encuentro para hacer balance en esa región panameña.

En este sentido, agregó, «la cárcel de Nueva Esperanza es un reto, por cómo está compuesta, y así mismo las cárceles de Panamá», que cuenta con una quincena de estos recintos y una población penitenciaria de 24.600 reclusos, muy por encima de su capacidad de 14.700 plazas.

«El reto de nosotros es implementar tecnologías y aplicarlas para poder combatir esa entrada de celulares, narcóticos y otros tipos de productos a los penales. De esa manera vamos cortando comunicaciones y que no se delinca desde las cárceles», agregó.

Fernández habló de los planes de la Policía de adquirir drones para vigilancia y exhortó a las empresas interesadas acercarse a la institución, pues ya se ha «levantado el perfil que queremos para la licitación» correspondiente.

Según publicó este miércoles el rotativo local La Estrella, la Policía Nacional analiza la compra de 100 drones de vigilancia con estaciones de carga para dotarse de herramientas tecnológicas capaces de sobrevolar amplias áreas en poco tiempo y de almacenar imágenes y videos que puedan servir como evidencia en investigaciones por faltas administrativas y hechos delictivos. EFE

gf/fa/jlp