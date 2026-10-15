Decenas de miles marchan en Colombia en la primera protesta contra el gobierno de De la Espriella

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Decenas de miles de personas marcharon este miércoles en las principales ciudades de Colombia contra el gobierno derechista de Abelardo de la Espriella, apenas dos meses después de haber asumido el poder.

Convocados por la oposición que lidera el expresidente izquierdista Gustavo Petro (2022-26), sindicatos, comunidades indígenas, estudiantes y feministas se manifestaron con cánticos y consignas como «¡va a caer!», en alusión al gobierno.

De la Espriella, de 48 años, enterró la política de paz de su antecesor y libra, con el apoyo de Estados Unidos, un combate frontal contra los grupos armados que se financian del narcotráfico.

Las marchas reivindicaron conquistas sociales en el gobierno de Petro, el primer presidente de izquierda en Colombia, como el mayor aumento del salario básico en décadas, la ampliación del acceso gratuito a la universidad pública o el pago de más horas nocturnas.

Al final de la jornada, el presidente De la Espriella presentó un balance de las protestas.

«El consolidado nacional registra un total de 62.000 ciudadanos movilizados», dijo en un video en su cuenta de X, aunque indicó que la cifra era «una proporción muy pequeña» de los colombianos.

«El 98% de las movilizaciones transcurrió de manera pacífica», añadió el mandatario.

No obstante, al caer la noche, la policía en Bogotá empleó gases lacrimógenos, chorros de agua y granadas de aturdimiento contra grupos que permanecían en la zona céntrica de la capital.

«Organizaciones sociales nos reportan fuertes dispositivos represivos en el centro de Bogotá, en Popayán Cauca y en Ibagué, Tolima», señaló en X la senadora de oposición María Eugenia Londoño.

La concejala de Bogotá Ana Teresa Bernal escribió en X que grupos de «jóvenes y músicos (…) habrían sido atacados con aturdidoras y chorros de agua por parte del ESMAD (unidad antimotines)».

En Popayán, capital de Cauca en el suroeste, hubo disturbios frente a las sedes de la Alcaldía y la Gobernación, constataron periodistas de la AFP en el lugar. En la ciudad de Ibagué (centro-oeste) la policía también despejó a manifestantes con gases lacrimógenos.

«Lo poco que hemos logrado (…) estamos a punto de perderlo», dijo Ester Guerra, una profesora de escuela de 32 años durante la jornada lluviosa en la capital.

– «Tiempos oscuros» –

Los manifestantes también rechazaron el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel -rotas durante el mandato de Petro- y los acercamientos con el gobierno de Donald Trump que consideran un riesgo para la soberanía.

«Tengo rabia, me siento ofendida, no merecemos esto, él (De la Espriella) sólo quiere entregar el país a Estados Unidos, a Israel. Siento que se vienen tiempos oscuros», dijo Jimena Rodríguez, una estudiante de 20 años.

Los manifestantes ondearon banderas palestinas y quemaron una bandera de Estados Unidos en Bogotá.

Petro participó en la protesta de la capital pero no dio declaraciones. También marchó el senador de izquierda Iván Cepeda, perdedor de las elecciones presidenciales en el balotaje.

De la Espriella flexibilizó el martes por decreto el uso de la fuerza en caso de daños o bloqueos de vías. Según el mandatario, la medida permite «atacar el terrorismo urbano disfrazado de protesta».

«Intentan atemorizar a la población para que no salga a protestar, pero está en la Constitución» como derecho, opinó Óscar Pérez, profesor de 40 años.

– Indígenas inconformes –

Vestidos con trajes tradicionales, miles de indígenas protestaron en el suroeste del país contra un proyecto de regulación de la guardia indígena, una entidad civil de defensa de los territorios ancestrales que opera en las regiones más afectadas por el conflicto armado.

«Marchamos porque nuestros derechos están en riesgo, porque la movilización está en riesgo, porque la Guardia (indígena) está en riesgo, porque nuestro territorio está en riesgo», dijo Jorge Sánchez, de 55 años y miembro del Consejo Regional Indígena del Cauca, una región controlada por guerrillas y narcotraficantes.

El presidente también es cuestionado por una supuesta falta de transparencia con el manejo de fondos por parte de su esposa, encargada de las ayudas de privados para la atención de los damnificados del grave terremoto que sacudió el oeste del país el 10 de agosto.

Además la oposición reclama una vulneración del Estado laico, por sus frecuentes alusiones religiosas en actos públicos y otras expresiones como la frase «¡viva Cristo rey!».

«Hay mucha frustración, los ánimos están caldeándose y esta es una de las manifestaciones de que la oposición es una gran parte del país», dice Samuel Molina, un estudiante de 20 años en Bogotá.

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