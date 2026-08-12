Desparecidos en el mar cuatro portugueses durante una tormenta en Croacia

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Zagreb, 12 ago (EFE).- Equipos de rescate siguen buscando este miércoles a cuatro jóvenes portugueses desaparecidos la pasada noche durante una fuerte tormenta tras zarpar en un bote neumático en el mar Adriático en Croacia, que ha sido localizado vacío.

El Ministerio del Mar, Transporte e Infraestructura croata ha indicado que a las 04.41 de la pasada madrugada se recibió un aviso sobre cuatro personas desaparecidas cerca de Senj, unos 60 kilómetros al sur de Rijeka.

Una amiga informó de que los cuatro jóvenes salieron remando en un pequeño bote recreativo desde un camping local en dirección a Senj, y que luego desaparecieron.

La zona está azotada desde ayer por fuertes ráfagas de viento y olas de hasta tres metros de altura, por lo que inmediatamente tras recibir el aviso se lanzó la operación de búsqueda de los desaparecidos.

Los equipos de rescate han localizado flotando un objeto que coincide con la descripción de la embarcación de los jóvenes.

El Ministerio indicó que se ha solicitado la incorporación a la búsqueda de un avión y señaló que las labores continúan en bajo condiciones meteorológicas muy desfavorables.EFE

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