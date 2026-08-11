Detenido en Italia un excolaborador de Berlusconi por un atentado contra un periodista

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La policía italiana anunció este lunes que había detenido a un empresario que tuvo vínculos con el difunto ex primer ministro Silvio Berlusconi por ordenar un atentado con bomba perpetrado el año pasado contra el destacado periodista televisivo Sigfrido Ranucci.

Los carabineros de Roma señalaron que Valter Lavitola, supuesto amigo de Ranucci, era el «presunto cerebro» del ataque del 16 de octubre frente a la casa del periodista.

Lavitola es acusado de haber encargado a un segundo hombre, Tavares Gomes Clesio, que reclutara a cuatro hombres, detenidos en junio y acusados de haber colocado efectivamente la bomba, indicó la policía.

«Se sospecha que Lavitola concibió el plan delictivo, instruyendo a Gomes que identificara a individuos capaces de procurarse explosivos y llevar a cabo un ataque demostrativo frente a la villa del periodista», señaló la policía.

Ambos hombres participaron en una «primera inspección exploratoria» frente a la casa de Ranucci en septiembre, añadió la policía, que agregó que seguía buscando a Gomes Clesio.

Los investigadores no facilitaron un motivo para el ataque. Ranucci, una popular estrella del programa semanal de investigación ‘Report’, de la radiotelevisión pública RAI, había descrito a Lavitola como un «verdadero amigo».

En sus investigaciones, Ranucci ha abordado temas delicados como la mafia italiana y la corrupción política, y lleva años viviendo bajo protección policial.

La policía considera que Ranucci no ha cometido ningún ilícito y además creen que no estuvo al tanto de los planes de Lavitola.

El periodista no resultó herido en el ataque, que dañó dos coches y parte de la verja de su casa en Pomezia, al sur de Roma.

Los detalles de la investigación en curso están fragmentados. Los medios locales informan que Lavitola -que ha pasado tiempo en prisión por corrupción y extorsión- esperaba convencer a Ranucci para que se lanzara a la política.

De acuerdo con esas fuentes, Lavitola estaba convencido de que el atentado elevaría el perfil público de Ranucci y eso promovería su lanzamiento a la arena política.

Experiodista y empresario de importación y exportación, aunque actualmente posee un restaurante en Roma, Lavitola es conocido en Italia por haber sido muy próximo del exprimer ministro Silvio Berlusconi.

En 2015, un tribunal de primera instancia condenó a Berlusconi por haber sobornado a un senador y le impuso una pena de tres años. Berlusconi falleció en 2023.

La misma condena se le impuso entonces a Lavitola, a quien los fiscales acusaron de haber entregado el dinero al legislador.

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