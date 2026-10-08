Detiene en Lima a un colombiano acusado de pertenecer a la banda criminal ‘La Cordillera’

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Lima, 8 oct (EFE).- Un ciudadano colombiano acusado de pertenecer en su país a la banda criminal ‘La Cordillera’, y con orden de captura internacional tras fugarse de una prisión, fue detenido en Lima por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), informaron este jueves fuentes oficiales.

La Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la PNP identificó al detenido como Juan Alejandro Galiano, conocido con el alias de Colocho, y señaló que fue arrestado junto con un ciudadano francés, al que identificó con el alias de Franchua.

Ambos detenidos son investigados por los delitos de extorsión, sicariato (asesinato por encargo) y delitos vinculados al tráfico ilícito de drogas (TID).

La Dirincri añadió que durante el operativo de captura se encontraron municiones, armas de fuego artesanales, una prensa manual, selladoras, balanzas y moldes metálicos «presuntamente destinados a la elaboración de drogas sintéticas».

Al respecto, el coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, confirmó a la emisora RPP la detención de Galiano, de 27 años, y remarcó que ‘La Cordillera’ es considerada una organización terrorista en Colombia, donde «se dedica al proxenetismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, la tenencia ilegal de armas de fuego o al tráfico de armas de fuego, y a la extorsión.»

«Este sujeto se fuga de su país, porque registra dos órdenes de captura, por los delitos de homicidio y tráfico ilícito de armas. También es prófugo de un establecimiento penitenciario», anotó.

El jefe policial precisó que el detenido ingresó al territorio peruano con una identidad falsa y alquiló un inmueble en Lima, donde según las investigaciones, buscó «ramificar» la influencia de su banda criminal.

«De las evidencias y elementos de convicción que le hemos encontrado, podemos determinar de que este sujeto ya estaba ramificando las acciones criminales de su organización criminal ‘La Cordillera’ acá en el Perú», sostuvo el coronel.

Cano dijo que el detenido «va a ser investigado y sentenciado por los delitos que ha cometido» en Perú, entre los que mencionó al tráfico ilícito de drogas, tenencia ilegal de armas de fuego y extorsiones.

«Posteriormente a que sea sentenciado en nuestro país, será extraditado para que cumpla la condena que pesa sobre él en Colombia», concluyó. EFE

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