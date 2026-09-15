Detienen a tres personas en un viaje migratorio en aguas de Puerto Rico

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San Juan, 15 sep (EFE).- Tres personas fueron detenidas en la mañana de este martes en un viaje migratorio al llegar ilegalmente a una playa de la isla-municipio de Culebra, al extremo este de Puerto Rico, informaron las autoridades.

Según se detalló en un informe, agentes de la Policía adscritos al Distrito de Culebra realizaron la detención a las 07:20 (11:20 GMT) en la costa de la playa Zoni, en la mencionada isla-municipio.

Las personas intervenidas, cuya nacionalidad se desconoce, arribaron a la isla a bordo de una embarcación de aproximadamente 24 pies (ocho metros) de eslora, color azul y blanca y con un motor fuera de borda.

Agentes de la Unidad de Marítima Ceiba, Unidad Aérea, de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía prestaron ayuda en la intervención.

Mientras tanto, personal de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés) se hizo a cargo de los detenidos para el debido proceso de deportación. EFE

jm/gpv