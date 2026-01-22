Detienen en Chequia a un sospechoso de trabajar para los servicios de inteligencia chinos

Praga, 22 ene (EFE).- La contrainteligencia checa informó este jueves de la detención y el envío a prisión preventiva de un sospechoso de colaborar con los servicios de inteligencia chinos, en un contexto de creciente preocupación por los ciberataques.

«El sábado 17 de enero, por la mañana, la policía checa detuvo a una persona sospechosa de pertenecer al servicio de inteligencia chino», informaron en la red social X los Servicios de Información y Seguridad (BIS), la contrainteligencia civil, sin precisar más datos.

Además del BIS, en la operación participó el Centro Nacional contra el Terrorismo, el Extremismo y el Ciberdelito (NCTEKK), de la policía.

Se trata de la primera persona encausada por el delito de «actividades no autorizadas para una potencia extranjera», que entró en el código penal en febrero pasado, a raíz de los temores por los ataques híbridos y para evitar la filtración de información sensible.

Ese delito, que compromete a personas que actuaron «con la intención de amenazar o dañar el orden constitucional, la soberanía, la integridad territorial, la defensa o la seguridad de la República Checa», acarrea penas de hasta cinco años de prisión en situación de paz.

Las autoridades checas denunciaron en mayo de 2025 un ciberataque contra el Ministerio de Exteriores por un grupo de ‘hackers’ conocido como APT31, vinculado al Estado chino.

Las autoridades checas han registrado un aumento récord de ciberincidentes en 2024, que incluyeron un gran número de ataques de denegación de servicio, principalmente atribuidos a grupos de ‘hackers’ rusoparlantes tras el conflicto entre Rusia y Ucrania, según la Agencia Nacional de Ciberseguridad y Seguridad de la Información (NUKIB).EFE

