Detienen en Ecuador a un hombre por pegar a su pareja y su hija en un video viral de redes

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Quito, 12 sep (EFE).- La Policía de Ecuador detuvo este sábado a un hombre acusado de golpear con violencia a su pareja y a la hija de esta, de nueve años, después de que un video de la agresión se difundiera en redes sociales y sirviese para dar con el paradero del arrestado.

Así lo confirmó un portavoz de la Policía Nacional, el general Walter Villarroel Trujillo, quien explicó a los medios que las imágenes fueron grabadas por otro integrante de la familia y publicadas después en redes el pasado viernes, donde generaron muchas muestras de rechazo.

El suceso ocurrió en la ciudad costera de Guayaquil. Tras la difusión del vídeo, el presunto agresor abandonó su domicilio y se escondió, según Villarroel, hasta que los agentes policiales dieron con el mañana de este sábado.

El general también aseguró que tanto la mujer como la menor se encuentran en buen estado y que el detenido no registraba antecedentes penales.

Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, compartió una imagen del hombre en su cuenta de X y escribió que «a este maldito ya lo agarramos». EFE

af/seo